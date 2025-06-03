Kurban Bayramı İçin Van Otogarında Yoğunluk Yaşanıyor

Kurban Bayramı İçin Van Otogarında Yoğunluk Yaşanıyor
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Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ek seferler düzenlerken, bilet fiyatları da artış gösterdi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Van'daki otogarda yoğunluk oluşturdu.

Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram hareketliliği başladı. 4 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar, otogara akın etti. Bayram tatili nedeniyle şehir dışına gitmek için otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken, firmalar ise mağduriyetin oluşmaması için ek seferlere başladı. Van-İstanbul arası bilet fiyatı 2 bin 500 TL olurken, en uzak mesafe olan Bodrum bileti ise 2 bin 700 TL'yi buluyor. Otogardaki yoğunluğun Kurban Bayramı'nın 1. gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala seferlerinin arttığını belirten firma yetkililerinden Musa Özaydın, "Şu anda gelişlerimizde otobüs dolu olurken, gidişlerimizde ise tam değil. 3 aylık yaz tatilinin ardından bu sefer gidişlerimizde de yoğunluk yaşanacak ve bu kasım ayına kadar sürecek" dedi.

Eski bayramlara nazaran işlerin daha da iyi olduğunu belirten Özaydın, "Çanakkale hariç Türkiye'nin tüm şehirlerine servislerimiz var. Şu an bayram nedeniyle insanların mağduriyet yaşamaması için ek seferler de çıkarıyoruz. Fiyatlarımızda 24 saat süren İstanbul 2 bin 500 TL, 32 saat süren Bodrum ise 2 bin 700 TL'dir. Şu an günde 32 servisimiz çıkıyor ama bayramdan sonra bu sayı 40'ı bulur" ifadelerini kullandı.

Yolcular ise Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gideceklerini belirterek herkesin bayramını kutladılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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