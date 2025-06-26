Kuraklık Tarım Üzerinde Olumsuz Etki Yaratıyor

Kuraklık Tarım Üzerinde Olumsuz Etki Yaratıyor
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15 yıldır çiftçilik eden Volkan Mutlu, Aydın'ın İncirliova ilçesinde kuraklık sebebiyle mısır ekilememesinin hayvan üreticilerini zor durumda bırakacağını belirtti. Silaj temini için üreticilere erken önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Sınırteke Mahallesi'nde 15 yıldır çiftçilik yapan Volkan Mutlu, kuraklık nedeniyle mısır ekilememesinin hayvan üreticilerini zor durumda bırakabileceğini belirterek, üreticilerin silaj teminini erkenden yapmaları konusunda uyardı.

Son yıllarda artan kuraklık, tarım üretiminde ciddi değişikliklere neden oluyor. Mutlu, geçmiş yıllarda buğdayın ardından ikinci ürün olarak mısır ektiklerini ancak bu yıl yeterli su bulunamaması nedeniyle ayçiçeğine yöneldiklerini söyledi. Bu durumun silaj üretimini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Mutlu, silaj arzında ciddi düşüş yaşanacağını ifade etti.

Mutlu, "Buğdayı kaba yem silaj olarak ve tanelik olarak yetiştiriyoruz. Bu yıl silaj verimi üç ton civarında oldu ancak fiyatlardan memnun değiliz. Üç yıl önce 1 liraya sattığımız buğday silajı şimdi 3 lira. Fakat girdi maliyetleri üç yılda beş kat arttı. Sulama maliyetleri de çok yüksek" dedi.

Sınırteke bölgesinde bu yıl mısır yerine ayçiçeği ekiminin yaygınlaştığını kaydeden Mutlu, hayvan yetiştiricilerine de önemli bir çağrıda bulundu:

"Silaj ihtiyacı olan üreticiler bağlantılarını erkenden yapsın. Bu yıl mısır, su yetersizliğinden dolayı istenen verimde yetiştirilemiyor. Silajlık mısır üretimi düşecek. Arz-talep dengesinde talep yüksek ama arz düşük olursa fiyatlar otomatik olarak yükselecek. Bu yüzden herkes erken önlem almalı" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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