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Künkcü, TESK görevi sona erince Aydın esnafı için mücadeleye devam edeceğini söyledi

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Künkcü, TESK görevi sona erince Aydın esnafı için mücadeleye devam edeceğini söyledi
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AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, TESK seçimlerinin ardından yönetimdeki görevi sona erince Aydın esnafının haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Künkcü, önceliğinin makam değil esnafın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, TESK seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim gündemimiz makam değil, Aydın esnafının geleceğidir" dedi.

Bendevi Palandöken'in başkanlığındaki Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulunda görev yapan Muhammet Ali Künkcü, Palandöken'in adaylıktan çekildiği genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu. TESK yönetimindeki görevi sona eren Künkcü, "Bendevi Palandöken'e desteğimizi açık, kararlı ve samimi biçimde ortaya koyduk. Çünkü bizler, Ahi Evran'ın kültüründen gelen; ahde vefayı, sözünün arkasında durmayı ve yol arkadaşlığına sahip çıkmayı ilke edinmiş bir teşkilatın mensuplarıyız. Bizim anlayışımızda esas olan, şartlara göre yön değiştirmek değil, inandığı değerler uğruna elif gibi dimdik durmaktır. Sayın Palandöken adaylıktan çekilme kararı vermiş olsa da TESK Genel Kurulu sürecinde de Aydın'ın dik duruşunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Bizler adam satmayız; kişisel hesaplar uğruna yol arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmayız" dedi.

Kendileri için asıl mesele bir makamda yer almak değil; Aydın esnafının sesini en güçlü şekilde duyurmak, alın terinin hakkını korumak ve sorunlarına çözüm üretmek olduğunu dile getiren Künkcü, "Makamlar ve unvanlar gelip geçicidir; millete, memlekete ve esnafımıza karşı taşıdığımız sorumluluk ise kalıcıdır. AYESOB Başkanı olarak Aydın'daki esnaf ve sanatkarlarımızın hakkını, hukukunu ve taleplerini her platformda savunmaya devam edeceğiz. TESK yönetiminde görev almak, esnafımıza daha fazla katkı sunabilmek adına önemli bir sorumluluk alanıdır. Ancak hangi görevde olursak olalım, Aydın esnafına hizmet etme kararlılığımızdan ve teşkilatımıza bağlılığımızdan bir adım dahi geri atmayacağız. Genel kurul sürecindeki tercihlerimiz, ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışma irademizi asla zayıflatmaz" ifadelerini kullandı.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da önceliğinin; AYESOB ve TESK çatısı altında esnaf ve sanatkarının sorunlarına çözüm üretmek, onların alın terini ve emeğini korumak, Aydın'ın taleplerini güçlü ve kararlı biçimde gündeme taşımak olduğunun altını çizen Künkcü, "Bizim gündemimiz makam değil, Aydın esnafının geleceğidir. Bizim mücadelemiz koltuk için değil; esnafımızın ekmeği, emeği, onuru ve yarınları içindir. Aydın esnafı için dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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