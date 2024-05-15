Üye Girişi
Haberler

KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası Gösterisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası nedeniyle Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından izleyenlerin büyük beğenisini kazanan gösteri gerçekleştirildi.

KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası nedeniyle Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından izleyenlerin büyük beğenisini kazanan gösteri gerçekleştirildi. Programda konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, KUMSmall AVM'nin bu gösteride en değerli misafirlerini ağırladığını söyledi.

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu'nun gösterisine İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, KUMSmall AVM yönetici ve idarecileri, okul müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, KUMSmall AVM'nin halkın AVM'si olduğunu belirtti ve yapılacak her etkinliğe açık olduklarını söyledi. Başkan Sarıkaya, Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin AVM'nin en değerli misafirleri olduğunu kaydetti.

Programda daha sonra öğrencilerden oluşan mehter takımı bir konser verdi. Program öğrencilerin farklı sanatçıları canlandırması, işaret dili korosu, folklor gösterisi ve müzik dinletileriyle devam etti. Programda ayrıca Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan bir sergi açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sanat Etkinlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

 Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title