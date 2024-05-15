KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası Gösterisi

KUMSmall AVM'de Engelliler Haftası nedeniyle Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından izleyenlerin büyük beğenisini kazanan gösteri gerçekleştirildi. Programda konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, KUMSmall AVM'nin bu gösteride en değerli misafirlerini ağırladığını söyledi.

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu'nun gösterisine İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, KUMSmall AVM yönetici ve idarecileri, okul müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, KUMSmall AVM'nin halkın AVM'si olduğunu belirtti ve yapılacak her etkinliğe açık olduklarını söyledi. Başkan Sarıkaya, Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin AVM'nin en değerli misafirleri olduğunu kaydetti.

Programda daha sonra öğrencilerden oluşan mehter takımı bir konser verdi. Program öğrencilerin farklı sanatçıları canlandırması, işaret dili korosu, folklor gösterisi ve müzik dinletileriyle devam etti. Programda ayrıca Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin yaptığı eserlerden oluşan bir sergi açıldı. - KAYSERİ