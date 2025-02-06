Küçükçekmece ve Esenyurt'ta Kar Eğlencesi

Küçükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayan çocuklar ve ebeveynleri kartopu oynayarak eğlendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken Esenyurt ve Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde çocuklar ve ebeveynleri sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayıp kartopu oynayan çocuklar karın tadını çıkardı.

Küçükçekmece'de çocuklarını kar ile oynamaya çıkaran Hüseyin Keskin, "Çocuklarım parkta eğleniyor. Karın tadını çıkarmaya çalışıyorlar ama henüz bir görüntü yok. Az bir şey yağdı. Çocuklarım üşüyorlar ama aldırmıyorlar. Oynasınlar biraz eğlensinler. Kar bekleniyordu ama inşallah bu sene yarım metreyi bulur diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL