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Küçükçekmece ve Esenyurt'ta Kar Eğlencesi

Küçükçekmece ve Esenyurt'ta Kar Eğlencesi
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta çocukların sokaklara ve parklara akın etmesine sebep oldu. Soğuk havaya rağmen kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini çıkardı.

Küçükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayan çocuklar ve ebeveynleri kartopu oynayarak eğlendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken Esenyurt ve Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde çocuklar ve ebeveynleri sokaklara ve parklara koştu. Soğuk havaya aldırmayıp kartopu oynayan çocuklar karın tadını çıkardı.

Küçükçekmece'de çocuklarını kar ile oynamaya çıkaran Hüseyin Keskin, "Çocuklarım parkta eğleniyor. Karın tadını çıkarmaya çalışıyorlar ama henüz bir görüntü yok. Az bir şey yağdı. Çocuklarım üşüyorlar ama aldırmıyorlar. Oynasınlar biraz eğlensinler. Kar bekleniyordu ama inşallah bu sene yarım metreyi bulur diye düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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