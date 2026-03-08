Katar'da mahsur kalan sporcular Türkiye'ye dönmek üzere uğurlandı

Haberler

Katar'a futbol turnuvasına katılmak için giden Küçükada Spor Kulübü kafilesi, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle mahsur kaldı. Kafile, Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından uğurlanarak Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da mahsur kalan 31 kişilik Kuşadası Küçükada Spor Kulübü kafilesi, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. 10-12 yaş aralığındaki 21 sporcu, 8 teknik heyet üyesi ve bir sporcunun 2 aile üyesinden oluşan kafile, bugün saat 15.00'te Katar'dan hareket ederek Riyad üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından uğurlandı. - ANKARA

