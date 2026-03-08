Katar'da mahsur kalan sporcular Türkiye'ye dönmek üzere uğurlandı

Katar'a futbol turnuvasına katılmak için gittikten sonra mahsur kalan Küçükada Spor Kulübü kafilesi, Türkiye'ye dönmek üzere Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından uğurlandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da mahsur kalan 31 kişilik Kuşadası Küçükada Spor Kulübü kafilesi, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. 10-12 yaş aralığındaki 21 sporcu, 8 teknik heyet üyesi ve bir sporcunun 2 aile üyesinden oluşan kafile, bugün saat 15.00'te Katar'dan hareket ederek Riyad üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından uğurlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı