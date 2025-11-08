KTO Başkanı Gülsoy: 'Atamızın izinde güçlü ve üretken Türkiye için çalışıyoruz'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Gülsoy mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir askeri deha değil; milletimize bağımsızlık, özgürlük ve çağdaş bir gelecek kazandıran büyük bir liderdir. Her 10 Kasım, bizlere onun ilke ve devrimlerinin anlamını, bıraktığı mirasın sorumluluğunu ve bizlere düşen görevleri bir kez daha hatırlatır. Atamızın izinde, güçlü ve üretken bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın en önemli yolunun, üretmek, bilime değer vermek ve milli birlik ruhunu korumak olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bizler iş dünyası olarak, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i, ekonomik olarak daha güçlü kılmakla yükümlüyüz. Onun gösterdiği 'milli ekonomi' vizyonu doğrultusunda; üreten, istihdam sağlayan, değer katan bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. Atatürk'ün 'Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini kaybederler.' sözü, bizim için daima yol gösterici olmuştur."

Başkan Gülsoy, Atatürk'ün fikirlerinin rehberliğinde ilerleyeceklerini ifade ederek mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Türk İş dünyası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını koruması için, ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk istiklal mücadelesinin büyük önderi, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ile yad ediyor, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." - KAYSERİ