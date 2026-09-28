Haberler

Kpler, Orta Doğu petrol ihracatının savaş başından beri en yükseğe çıktığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kpler, Orta Doğu petrol ihracatının ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinden bu yana en yüksek seviyeye döndüğünü açıkladı. Eylülde günde yaklaşık 12,8 milyon varil petrol çıkışı oldu; 7,4 milyon varili Hürmüz'den yapıldı, rakam savaş öncesi 18,8 milyon varilin altında.

Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, Orta Doğu'dan yapılan petrol ihracatının, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye geri döndüğünu açıkladı.

Belçika merkezli gemi takip şirketi Kpler, Orta Doğu'dan yapılan petrol ihracatına ilişkin yeni bilgileri paylaştı. Kpler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye geri döndüğünu açıkladı. Kpler'e göre Eylül ayında bölgeden günde yaklaşık 12,8 milyon varil petrol çıkışı gerçekleşti ve bunun 7,4 milyon varillik kısmı Hürmüz Boğazı üzerinden yapıldı. Bu rakamın, savaş öncesi seviye olan günlük 18,8 milyon varilin hala altında olduğu vurgulandı.

Husilerin Suudi gemilerine yönelik saldırıları nedeniyle Yanbu üzerinden yapılan sevkiyatlar da azaldı

ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'ın Şubat ayında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sevkiyatlarını hızla sırasıyla Kızıldeniz'deki Yanbu limanına ve Umman Körfezi'ndeki Füceyre limanına yönlendirdi. Ancak son aylarda, Husilerin Suudi gemilerine yönelik saldırıları ve petrolü limana taşıyan Doğu-Batı boru hattındaki aksaklıklar nedeniyle Yanbu üzerinden yapılan sevkiyatlar da azaldı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nda Umman kıyısını takip eden ve ABD ordusunun gözetimindeki bir rotayı kullanan bazı gemiler, takip sistemleri kapalı halde gece saatlerinde sefer yaparak yüklerini boğazın dışındaki tankerlere aktarmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra hakim karşısında! 'Ölü Deniz' davasında 12 yıla kadar hapis istemi

Deniz Göktaş hakim karşısında! Adliyeye giriş kısıtlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

Fon soruşturmasında banka genel müdürü gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne 8'inci dalga! Kooperatife 'zimmet' operasyonunda 9 gözaltı

Kooperatife "zimmet" operasyonunda 9 gözaltı
Melania Trump’la sohbet uzayınca eşinden dikkat çeken hamle

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç

İnsanlarla dolu iş merkezini küle çevirdiler
İstanbul'da sağanak yağış felaketi getiriyordu! Toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'daki sağanak 25 kişiyi evinden etti
Eskişehir'de 'Abi kapıyı tut' deyip dükkana sığındı! 15 yaşındaki çocuk saklandığı raftan çıkarılıp darp edildi

'Abi kapıyı tut' deyip rafın arkasına saklandı! Sonrası kamerada
“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı