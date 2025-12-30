Çanakkale'deki köy kahve ihamesinde inatlaşma: Kira 126 bin TL'yi görünce yeniden ihaleye çıkılacak

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ihale usulü kiraya verilen köy kahvesinin kiralama ücreti 126 bin TL'ye kadar çıktı. Köy Muhtarı Aziz Koç, uçuk fiyat nedeniyle ihaleyi iptal etti.

Gelibolu'nun Bayramiç köyünde muhtar Aziz Koç, köy kahvesinin kiralanması için ihale düzenledi. Köyden 4 kişi ihaleye katıldı. Aylık kirasının 15-20 bin lira arasında olması beklenen köy kahvesinin değeri ihaleden 126 bin TL'ye kadar çıktı. İhaleye katılanlar arasında yaşanan inatlaşma sonucu fiyatın 126 bin TL'ye kadar çıktığı öğrenilirken köy muhtarı duruma müdahale etti. Muhtar Aziz Koç, ihaleyi iptal etti. İhaleye tekar çıkılacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE