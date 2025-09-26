Köşk'te Gıda Denetimleri Gerçekleşti

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, 15-26 Eylül 2025 tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen denetim programı kapsamında ilçedeki satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ulaşım güzergahlarında yer alan işletmelerde yapılan kontrollerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sürdürülen denetimlerde işletme sahipleri bilgilendirildi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından 15.09.2025-26.09.2025 tarihleri arasında planlanmış olan; ulaşım güzergahlarında bulunan satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim faaliyeti Köşk İlçe Müdürlüğümüz Gıda Kontrolörleri tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz hedefi; Sağlıklı Gıda Sağlıklı Millet." ifadelerine yer verildi. - AYDIN