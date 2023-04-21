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Tarımsal ticaret için büyük öneme sahip Köşk Ödemiş Karayolu projesi Resmi Gazete'de yayınlandı

Tarımsal ticaret için büyük öneme sahip Köşk Ödemiş Karayolu projesi Resmi Gazete'de yayınlandı

Yerel Haberler

Aydın ile İzmir arasında tarımsal ticaret için büyük önem taşıyan Köşk-Ödemiş Karayolu Projesi Resmi Gazete'de yayınlandı. 40 kilometrelik yolun birinci etap genişletme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Aydın - Denizli Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesi çerçevesinde Köşk - Ödemiş Devlet Yolu trafiğinin otoyola bağlanması amacıyla hayata geçirilen proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımsal ticaret için büyük öneme sahip Köşk Ödemiş Karayolu projesi Resmi Gazete'de yayınlandı

ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Tarımsal ticaret açısından büyük önem arz eden ve güzergahta bulunan mahallelere de ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Köşk - Ödemiş Karayolu Projesi çerçevesinde yaklaşık 40 kilometrelik yolun birinci etap genişletme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Tarımsal ticaret için büyük öneme sahip Köşk Ödemiş Karayolu projesi Resmi Gazete'de yayınlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ödemiş İzmir Aydın Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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