Konya'nın Gururu Rahime Nur Altın, 2025 Yılı Türkiye Çırağı Seçildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Kırşehir'de düzenlenen 38. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde 2025 Yılının Türkiye Çırağı seçilen ve ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden alan Rahime Nur Altın'ı tebrik ederek, "Şehrimizi Kırşehir'de büyük gurur ve onurla temsil eden Rahime Nur kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kırşehir'deki törende Konya'dan Rahime Nur Altın, Türkiye'nin Yılın Çırağı ödülünü aldı. Ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden alan Altın, büyük gurur yaşadığını ifade etti.

2025 Yılının Türkiye Çırağı seçilen Rahime Nur Altın'ı tebrik eden KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "38. Ahilik Haftası final kutlamalarında Konya olarak ödülümüzü Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın elinden aldık. Konya'mızı Kırşehir'de temsil ederek, bizlere büyük gurur ve onur yaşatan Rahime Nur Altın'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 2018 yılında Yılın Türkiye Ahisi'ni, 2019 ve 2020 yıllarında Yılın Türkiye Ahi Çıraklarını, 2024 yılında ise Yılın Türkiye Kalfasını Konya'dan çıkarttık. Bu yıl da 81 il arasında yine Yılın Türkiye Çırağını çıkarttık. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kapanış törenine Konya'dan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Birlik Başkan Vekili Osman Alp, Birlik Genel Sekreteri Harun Gün katıldı. - KONYA