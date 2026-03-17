Konya'da Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla market ve gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde, etiket kontrolü ve fiyatların karşılaştırılması yapıldı, tüketicilerin şikayetlerini iletmesi istendi.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, etiket bulunup bulunmadığı ve fahiş fiyat uygulaması olup olmadığı kontrol edildi. Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerle beraber denetimleri devam ettirdiklerini belirterek, "Tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak için sürekli sahadayız. Ramazan öncesi de sürekli denetimlerimizi devam ettirmiştik hala da devam ettiriyoruz. Ramazan Bayramı öncesi de yoğunlaştırarak marketlerde, dışarıda çeşitli restoranlarda, pastanelerde, konfeksiyonla ilgili mağazalarda ve etiketi bulundurması gereken her türlü firmalarda denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Mustafa Çağlayan, "Yılbaşından bu yana 600'ün üzerinde firma denetlendi ve 1 milyon 250 bin lira civarında cezai işlem uygulandı. Bir tane ürün etiket cezası 3 bin 973 liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla denetimlerimizi hızlı bir şekilde yine tüketicilerimizin menfaatine göre devam ettiriyoruz. Tüketicilerimizi de biz daha duyarlı olmaya, kendilerini bir tüketici müfettişi gibi kabul edip denetimlere, bize de yardımcı olmalarını istiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşadıklarında Alo 175 üzerinden, HFA (Haksız Fiyat Artışı) sistemimiz üzerinden, CİMER üzerinden, müdürlüğümüze canlı olarak gelerek veya telefon ihbar yaparak da şikayetlerini bize iletebilirler. Bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramında tüketilen gıdalar üzerinden denetimlerine devam edeceklerini söyleyen İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "Ramazan Bayramı'nda çok kullanılan yani bayram öncesi çok tüketilen şeker, lokum, kahve, kolonya tarzı ürünler ağırlıklı olmak üzere gıda denetimlerimizi devam ettireceğiz. Ama yoğunluk tabii bayram öncesi bayramda çok kullanılan ürünler, gıdaya dönük ürünler ve kıyafetler olacaktır. Onun haricinde tabii ki kendimize gelen şikayetlerimizin de üzerinde duracağız, denetimlerini yapacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracı ülkelerin ateşkes teklifine ilk yanıt
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon veren formayı giydirir
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler