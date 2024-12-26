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Konya'da Gıda Denetimleri Yeni Yıla Hazır

Konya'da Gıda Denetimleri Yeni Yıla Hazır
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Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde gıda üretim ve satışına yönelik denetimler devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, hijyen şartlarını, ürünlerin saklama koşullarını ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Denetimlerin amacı, tüketici sağlığını korumak ve haksız rekabeti önlemek.

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde gıda üretim ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yeni yıl öncesinde de devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol görevlileri, Beyşehir genelinde denetimlerde bulundu. İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, yürütülen denetimlerde çalışan personel ve işletme sahiplerine ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı vurgulanarak, "Tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin korunması ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda Hattını arayabilirler" denildi.

Hüyük'te bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdalar denetlendi

Hüyük ilçesinde, Hüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da ilçede faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirildi. Denetimde bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdaların resmi kontrollerinin gerçekleştiği belirtilerek, "Gıda zincirinin tüm aşamalarında güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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