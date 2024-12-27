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Konya'da Esnaf ve Sanatkarlar İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'da Esnaf ve Sanatkarlar İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 31 merkez, Çumra ve Güneysınır Odalarının yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda esnaf ve sanatkarların sorunları masaya yatırıldı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı 31 merkez, Çumra ve Güneysınır Odalarının Başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri bölgesel olarak düzenlenen 4. istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

KONESOB konferans salonunda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, KOSGEB İl Müdürü İsmail Özdemir, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı katıldı.

Konya merkezde bulunan 31 Oda ve Çumra, Güneysınır Oda Başkanı, Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tam kadro katıldığı toplantının açılış yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Sayısız toplantılarda nice kürsülerde konuşmalar yaptım. Ama inanın her seferinde ilk günkü heyecanı hissettiğim kürsü ve konuşmalar burada bulunan çok kıymetli dava arkadaşlarımın huzurunda yapmış olduğum konuşmalar oldu. Değerli dava arkadaşlarım şimdi yine ilk günkü heyecan ve şevkle huzurunuzdayım. Şahsıma ve mesai arkadaşlarıma güç verdiniz, desteğinizi her daim hissettirdiniz, hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Mümkün olduğunca bir araya gelmeye çalışıyoruz. Odalarımızla toplantılar yapıyor, başkanlarımızla omuz omuza esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını çözmek için uğraş veriyoruz. Her fırsatta istişare, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında bir araya geliyoruz. Bölge toplantılarımıza İl Müdürlerimizle birlikte katılarak sahayı analiz edip sorunlara çözümler bulmaya gayret ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmayan ve her daim yanımızda yer alan İl Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Karabacak'ın konuşmasının ardından istişare toplantısına geçildi. Toplantıya katılan il müdürleri, oda başkanlarının ve yönetim ve denetim kurulu üyelerinin sorunlarını dinledi çözüm önerilerini sıraladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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