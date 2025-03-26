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Konya'da Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Konya'da Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı
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Konya'nın Bozkır ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satışı yapan iş yerlerine yönelik gıda denetimleri artırıldı. Hijyen kuralları, son kullanım tarihleri ve kalite standartları inceleniyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satışı yapılan iş yerlerine denetimler arttırıldı.

Bayramda güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Denetim ekipleri, tatlı ve şekerleme satışı yapılan iş yerlerine denetimleri artırdı. Denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanım tarihleri ve kalite standartları tek tek incelendi. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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