Komandolar, zeybek oynayarak mezun oldu

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 575 uzman erbaş mezun oldu. Törende zeybek oynayan komandolar, büyük ilgi gördü.

Kastamonu'da 26 haftalık eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti. Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasında eğitimleri sona eren 2 bin 500 jandarma uzman erbaş ile 75 sahil güvenlik uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, 26 hafta süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Kastamonu Valisi Meftun Dallı tarafından verildi.

Törende konuşan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Gülhan Kılıç, "Kahraman komandolar, 26 haftalık uzman erbaş temel eğitimlerinizi başarıyla tamamlayarak, yüce ulusumuzun engin seviyesine mazhar olmuş kahraman jandarma teşkilatı ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapmaya hak kazandınız. Vatan bizler için hiçbir şeyi değişmeyecek kadar kutsaldır. Bugün, hür ve bağımsız olarak yaşadığımız ve uğruna büyük fedakarlıklar ödediğimiz aziz vatanımız ile göklerde dalgalanan şanlı al-bayrağımız şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktıkları kutsal birer emanettir. Tarihten bugüne mukaddes vatan toprakları söz konusu olduğunda canını vermekten çekinmeyen Jandarma Genel Komutanlığı personelinin asla mukayese edilemeyecek güzellikteki vatan sevgisinin erişilmez kahramanlık ruhunun, sarsılmaz irade ve azminin bundan sonra sizlerde daha da yüceleceğine bizlere bırakılan kutsal emanetlere şehit ve gazilerimiz gibi sizlerde sahip çıkmak için canınızı seve seve feda edeceğinize inancımız tamdır. Gözünüzden sakınarak yetiştirdiğiniz evlatlarınız, zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak teşkilatımıza katılmaya hak kazanmışlardır. Onlarda ne kadar övünseniz azdır. Sizin evlatlarınız olduğu kadar bizim evlatlarımız olmuşlardır. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Komandoların oynadığı zeybek, soğuk ve yağışlı havada izleyenlerin içini ısıttı

Konuşmaların ardından dönem birincisi Uzman Onbaşı Recep Tayyip Şanlı, yaş kütüğüne plaket çaktı. Jandarma Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Mehteran Birliği'nin gösterisi ailelerden büyük alkış aldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Bölüğü'nde eğitim gören jandarma komanda timi, zeybek oynadı. Komandoların zeybek oyunu vatandaşlardan dakikalarca alkış aldı. Törende komandoların sunduğu tüfekli hareketler ile göğüs göğüse muharebe tekniği gösterileri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda askerler, kule oluşturarak 'düşmana korku dosta güven' verdi. Daha sonra Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle özlem giderdi. Uzman erbaşların aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşandı. - KASTAMONU