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Komagene, 15 Kasım'ı 'Dünya Çiğ Köfte Günü' İlan Etti

Komagene, 15 Kasım'ı 'Dünya Çiğ Köfte Günü' İlan Etti
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Türkiye'nin önde gelen franchise markalarından Komagene, 15 Kasım 2024 tarihini 'Dünya Çiğ Köfte Günü' olarak kutlayacağını açıkladı. Ayrıca, çiğ köfte kültürünün UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunmayı planlıyor.

Türkiye'nin önemli franchise markalarından Komagene, 15 Kasım 2024 tarihini ' Dünya Çiğ Köfte Günü' olarak ilan etti. Her Kasım'ın 15'inde ' Dünya Çiğ Köfte Günü' için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Marka 15 Kasım 2009' dan bu yana tam180 aydır her ayın 15'inde düzenlediği "+%50 Çiğ Köfte Bedava" kampanyasını 15. yılında anlamlı bir gün ile taçlandırdı.

"UNESCO'ya da çiğ köfte için 'Kültürel Miras' başvurusunda bulunacağız"

Her Kasım'ın 15'inde ' Dünya Çiğ Köfte Günü' için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na başvuran marka, önümüzdeki günlerde UNESCO'ya da çiğ köfte kültürünün somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmesi için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

"Dünya kültürel mirasına katkıda bulunmak amaçlı UNESCO'ya çiğ köfte üzerinden bir başvuru yapacağız"

Komagene Genel Müdür Yardımcısı Semiha Demiral, "Dünya Çiğ Köfte Günü'nü 15 Kasım için ilan ediyoruz. Çünkü, biz 15. yılımızı doldurduk. Her ayın 15'inde kutladığımız +%50 çiğ köfte kampanyasıyla Dünya kültürel mirasına katkıda bulunmak amaçlı UNESCO'ya çiğ köfte üzerinden bir başvuru yapacağız. Ortak değerlere çok katkısı olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

"Biz çiğ köftenin hak ettiği konuma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Demiral, "2000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz, çiğ köfte o günden bugüne gelmiş bir ürün tabi ki biz bunu biraz modifiye ederek eşsiz çiğköfte haline getirdik. Bugünde Türkiye'nin en sevdiği ürünlerden biri olarak müşterilerimizle buluşturuyoruz. Biz çiğ köftenin hak ettiği konuma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz, çünkü çiğ köfte hem ürün olarak çok sağlıklı, hem de doyurucu bir ürün. Doyurucu yanı çok bilinmiyordu, doyurucu bir ürün haline getirdik dürümlerle ve diğer ürünlerle. Aynı zamanda ekonomikte bir ürün ve herkesin hem zevkine hem bütçesine uygun bir ürün, onun için hak ettiği konuma gelmesi için çaba sarf ediyoruz. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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