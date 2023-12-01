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Kocaeli ve Çayırova Belediyeleri Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni açtı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreni düzenlendi. Açılışta konuşan yetkililer, hayvanlara merhametli olmanın önemine vurgu yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin iş birliğinde ilçeye kazandırılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreni düzenlendi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayvanların insanlara emanet edildiğini söyleyen Başkan Çiftçi, "Hayvanlara merhametli olmakla görevliyiz. Bu anlayışla 4.5 yıldır görev yapıyoruz. Özellikle sokak hayvanlara yönelik yaptığımız bu çalışma yaklaşık 3.5 sene önce doğal yaşam alanıyla başladı. Bugün Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de açılışını birlikte yapacağız. Çayırova'ya ameliyathanesi ve bakım odalarıyla tam donanımlı eser kazandırıyoruz. Bizler belediyecilik anlayışımızın odak noktasına olarak canlıyı oturttuk ve bu anlayışla yol yürüyoruz" dedi.

"Tüm mahlukatı düşünerek çalışmaları hayata geçiriyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Sokak hayvanları konusu Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi. Belediye başkanlarımızla bu konuyu masaya yatırdık. Tüm mahlukatı düşünerek çalışmaları hayata geçiriyoruz. Açılışını yaptığımız eser, sokak hayvanlarıyla ilgili dengeyi sağlamak açısından da çok önemli hizmet olacak. Sokak hayvanlarına ilişkin problemi de bu merkez sayesinde çözmüş olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Programın sonunda Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapım sürecine ilişkin sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi ve kesilen kurdelenin ardından, davetliler kullanıma açılan tesisi gezdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın Yerel Yaşam Güncel Haberler

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