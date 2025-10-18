Kocaeli'nin Tek Şemsiye Tamircisi: 'Yağmur Yağarsa Hatırlanıyoruz'

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen 59 yaşındaki Ali Osman Aydın, 42 yıldır küçük dükkanında kentin tek şemsiye tamircisi olarak hizmet veriyor. Eskisi gibi yoğunluk olmadığını söyleyen Aydın, "Yağmur yağarsa hatırlanıyoruz, yağmazsa hatırlayan yok" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Osman Aydın, Ömerağa Mahallesi Akça Cami Caddesi'ndeki dükkanında yıllardır çalışmalarını sürdürüyor. 42 yıldır açtığı iş yerinde hem şemsiye tamiri hem de satışı yapan Aydın, mesleğini kentte sürdüren son ustalardan biri olarak dikkat çekiyor. Eskisi gibi şemsiye tamiri ve satışı olmadığını söyleyen Aydın, sadece yağmurlu zamanlarda az da olsa yoğunluk oluştuğunu söyledi.

"Yaş olarak da mesleğin sonuna geldik"

42 yılının küçük bir dükkanda geçtiğini söyleyen Ali Osman Aydın, "İşi devraldığım dükkanın ustasından öğrendim. Yıllar geçtikçe mesleğimiz unutuluyor. Gençler tamir işlerine ilgi göstermiyor. Bu işi yapan çok kişi yoktu, şimdi zaten hiç yok. Gençler tamir işine meraklı değil. Biz yıllardan beri devam ettiğimiz için belki yaş olarak da mesleğin sonuna geldik ama yine de sürdürmeye çalışıyoruz. Bu meslek çok revaçta bir iş değil. Çünkü yağmur yağarsa sizi hatırlıyorlar, yağmur yağmazsa sizi hatırlayan yok" diye konuştu.

"Biz de bin 500 liraya kadar şemsiye fiyatları var"

Bir dönem birkaç kişiyle birlikte çalıştığını ancak artık yalnız olduğunu anlatan Aydın, "Eskiden tamir çok yoğundu. Seksenli, doksanlı yıllarda yetiştiremiyorduk. Şimdi tek başımayım, artık ben yetiyorum. Ufak tefek işlere 20-30 lira alıyoruz. Daha büyük tamirler 100-250 lira arasında değişiyor. Şemsiye fiyatları da 125 liradan başlıyor, bin 500 liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Yağmur yağmadan şemsiyenizi tamir ettirin"

Şemsiye parçalarının artık yurt dışından geldiğini ve bulmanın zorlaştığını vurgulayan Aydın, "Şu anda şemsiyelerin hepsi ithal, genelde Çin malı. İthalatçılar tamir parçası getirmiyor. Biz ne bulursak onunla tamir ediyoruz. Eski parçalarla yeniler birbirine uymuyor. Bir kısmını kendimiz uyduruyoruz, bir kısmını İstanbul'dan bulabiliyoruz. Müşterilere çağrım 'Yağmur yağmadan şemsiyenizi tamir ettirin, bozulmuşsa kenarda sağlam olarak dursun. Yağmur yağdığında getirince biz de yetiştiremiyoruz' diyerek tavsiyede bulundu.

Şemsiye tamiri azaldığı için alternatif olarak terlik satışı da yaptığını belirten Aydın, "Sadece yağmurda değil, terlik lazım olduğunda da gelsinler. Bizi terlikte de desteklesinler ki ayakta durmamız kolaylaşsın" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ