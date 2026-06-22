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Geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde kadını ağırlayan tesis kapılarını yeniden açıyor

Geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde kadını ağırlayan tesis kapılarını yeniden açıyor
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Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Kadınlar Plajı ve Sosyal Tesisleri, 23 Haziran Salı günü yeni sezon kapılarını açıyor. 20 bin metrekarelik alanda izole plaj, yüzme havuzu, çocuk oyun grupları ve spor alanlarıyla hizmet verecek tesis, geçen yıl 30 binin üzerinde kadını ağırlamıştı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hizmet veren Kadınlar Plajı ve Sosyal Tesisleri, 23 Haziran Salı günü yeni sezon kapılarını açıyor. Tesis, geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde kadını misafir etmişti.

Sakarya ve çevre illerden gelen kadınlara haftanın 6 günü özel olarak hizmet sunan tesis, yeni dönem hazırlıklarını tamamladı. Toplamda 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan kompleks; izole plajı, yüzme havuzu, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları, yeşil alanları ve kafeteryasıyla hizmet verecek. Geçtiğimiz yıl yaz sezonu boyunca 30 binin üzerinde kadını ağırlayan tesisin, bu yıl da bölgedeki yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

Yeni sezon açılışına ilişkin BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, "Kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesislerimiz 23 Haziran Salı itibariyle yeni sezonunu açacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz boyunca kadın vatandaşlarımızın uğrak mekanı olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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