Kızılay'dan 200 kişiye giyim yardımı

Muş'un Varto ilçesinin 99 köy ve 50 mezrasında maddi durumları iyi olmayan dul ve yetimlere Kızılay tarafından giyim yardımı yapıldı.

Muş'un Varto ilçesinin 99 köy ve 50 mezrasında maddi durumları iyi olmayan dul ve yetimlere Kızılay tarafından giyim yardımı yapıldı.

Kızılay ekipleri, ilçedeki 99 köy ve 50 mezraya ulaşarak ihtiyaç sahiplerini bir nebzede olsa sevindirdi. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Kızılay Varto Başkanlığına gönderilen giyim kolileri, 200 haneye tek tek ulaşılarak teslim edildi. Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, İsrail'in yapmış olduğu soykırımı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Filistin'de şehit olanlara Allah rahmet eylesin, kalan yaralılara da acil şifalar dilerim. Varto'nun 99 köyü ve 50 mezrasında maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere giyim kolilerini teslim ettik. Bundan sonra da giyim ve diğer yardımlarımızı yapmayı ve dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Aşağı Alagöz köyünden gelen Ömer Apak (50) adlı vatandaş ise Kızılay Varto Şube Başkanlığı tarafımıza kendilerine giyim yardımı yapıldığını belirterek, "Bize yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. İlçe başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Eşinin vefat etmesi nedeniyle Kültür Mahallesi'nde tek başına yaşayan Nazife Güneş de, Kızılay'a teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - MUŞ