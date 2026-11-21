Kış mevsiminin sevilen sebze ve meyveleri pazar tezgahlarını renklendirirken brokoli, karnabahar, pırasa, mandalina ve portakal en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Esnaf, ürünün bol olduğunu ve fiyatların ise marketlere göre daha uygun olduğunu belirtti.

Havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminin sevilen sebze ve meyveleri pazar tezgahlarında yerini koruyor. Birbirinden farklı renk ve çeşitlerdeki ürünlerle hareketlenen tezgahlarda brokoli, karnabahar, pırasa, ıspanak, havuç, kestane ve yeşillikler ön plana çıkarken meyve bölümünde ise mandalina, portakal, elma, ayva, nar ve armut gibi kış meyveleri dikkat çekiyor. Yaz mevsiminden kalan bazı ürünlerin de satışının devam ettiği pazarlarda, kış sebze ve meyvelerinin çeşitliliği vatandaşlara farklı alternatifler sunuyor. Özellikle C vitamini bakımından zengin mandalina ve portakal ile vitamin değeri yüksek karnabahar ve brokoli, bu dönemde sofralarda daha fazla tercih ediliyor. Pazarcı esnafı, ürünlerin hem çeşitliliği hem de fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunurken pazar fiyatlarının marketlere kıyasla daha uygun olduğunu belirtti.

"Fiyatlar marketlere göre çok iyi"

Tezgahların hareketli olduğunu söyleyen bir satıcı, "Bizde fasulye var, depolarda bekletilen, tarla sonu denilen domatesimiz var. Salatalık ve biber var. Şu an tezgahımızda çeşit olarak bunlar bulunuyor. Domates, her evin olmazsa olmazı. O yüzden tercih ediliyor ama bundan bir ay sonra sera domatesleri çıkacak. Fiyatlar marketlere göre çok iyi bence. Pazarlar olmasa orta gelirli ve alt gelir grubundaki insanlar, alım gücü olmayan insanlar çok zorlanır. Pazarlarda sebzeler günlük geliyor çünkü, taze geliyor. Karnabahar, kış sebzeleri, kıvırcık, havuç bu aylarda salata için daha sağlıklı ve daha çok tercih edilen sebzeler bunlar. Meyve olarak şu an biraz elmalar başladı. Mandalina ve elma zamanı. Mandalina ve elma fiyatları uygun. Onlar daha çok tercih ediliyor, fiyatları düşük" diye konuştu.

"Şu anda hızlı satılan ürün mandalina"

Armut, elma, nar, avokadonun bolca tüketildiğini söyleyen bir başka satıcı, "Mallar çok fazla. Satışlar için müşterileri bekliyoruz. Fiyatlar ucuz, ürünler kaliteli. Marketlerden almayın, bizim ürünler yarı yarıya daha ucuz. Armut mesela, markette 150 lira. Ama burada 50 lira. Mandalina, armut şu an çok satılıyor. Elma yılbaşından sonra, ocak ayından sonra satılır. Şu an mandalina revaçta. Şu anda hızlı satılan tek ürün mandalina. Şu an kış ürünleri olarak pırasa, karnabahar, brokoli en çok, en yoğun tercih edilen ürünler" şeklinde konuştu.

Müşteriler ise kış aylarında C vitamini bakımından zengin portakal, limon ve greyfurt gibi meyveleri tercih ettiklerini belirtirken brokoli, karnabahar ve ıspanak gibi sebzeleri de sofralarından eksik etmediklerini söyledi. Pazardaki ürünlerin marketlere göre daha uygun fiyatlı ve taze olduğunu ifade eden vatandaşlar, mevsim sebze ve meyvelerine ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı