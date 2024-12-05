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Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı, Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor

Kış Lastiği Zorunluluğu Başladı, Lastikçilerde Yoğunluk Artıyor
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1 Aralık itibariyle yürürlüğe giren kış lastiği uygulaması nedeniyle lastik değişim noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Eskişehir'de bir oto lastik ustası, günlük ortalama 50 aracın lastik değişimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibariyle yürürlüğe girmesiyle lastikçilerde oluşan yoğunluk devam ediyor.

Ülke genelinde 1 Aralık 2024 ile 1 Nisan 2025 tarihleri arasında uygulanacak olan kış lastiği uygulaması başladı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte lastik değişim noktalarında yoğunluk arttı. Ticari araçlarda uygulanan kış lastiği uygulamasıyla birlikte trafikte aktif şekilde kullanılan binlerce araç, lastik değişim noktalarına gidiyor. Eskişehir'de hizmet veren oto lastik ustası Ali Curu, "Kış lastiği uygulamasının başlamasıyla günde ortalama 50 aracın lastiklerini değiştiriyoruz" dedi.

"Araç lastiği değişiminde kuyruk oluşmaması için randevu sistemiyle çalışıyoruz"

Lastik değişim noktasında çalışan Ali Curu, "Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı. Bazı araç sürücüleri yoğunluktan kaçmak için öncesinde geldi. Fakat sürücülerin büyük çoğunluğu uygulamanın başlamasıyla gelmeye başladı. Uygulamanın başladığı 1 Aralık tarihinden beri günlük ortalama 50 aracın lastiklerini değiştiriyoruz. Sabah erken saatlerde yoğunluk başlıyor. Gece kapanış saatine kadar yoğunluk devam ediyor. Burada uzun kuyrukların oluşmasını engellemek için randevu sistemiyle çalışıyoruz. Hafta sonu gibi insanların çalışmadığı günlerde randevularımız günler öncesinden doluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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