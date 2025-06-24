Kırşehir'de Canlı Çiçek ve Teraryumlara Yoğun İlgi

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Kırşehir'deki çiçekçiler, vatandaşların yapay çiçeklere olan ilgisinin azaldığını ve yerini canlı çiçekler ve teraryum modellere bıraktığını belirtti. Uzun ömürlü ve estetik seçenekler olan canlı çiçekler, özellikle Sevgililer Günü sonrası daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Kırşehir'de vatandaşlar teraryum ve canlı çiçeklere yöneldi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de faaliyet gösteren çiçekçiler, yapay çiçeklere olan ilgide belirgin bir düşüş yaşandığını belirtirken, bunun yerini canlı çiçekler ve teraryum modellerinin aldığını ifade ediyor.

Sektörde uzun süredir hizmet veren çiçekçi Serkan Erel, vatandaşların artık doğal ürünlere yöneldiğini belirterek, "Eskiden yapma çiçekler çok ilgi görüyordu. Ancak son yıllarda müşteriler daha çok doğal ve uzun ömürlü bitkileri tercih etmeye başladı. Teraryumlar bu noktada hem estetik hem de kalıcı bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor" dedi.

Çiçekçi Kaan Aras ise, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü sonrasında canlı çiçeklere olan ilginin arttığını kaydederek, "Sevgililer Günü'nün ardından vatandaşlar, kalıcılığı ve anlamı nedeniyle canlı çiçeklere yöneldi. Yapay çiçekler artık ikinci planda kaldı. Bakımları kolay, saklaması fazla yer tutmuyor. Bu nedenle tercih sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

Kentteki çiçekçiler, canlı çiçek ve teraryumlara olan talebin artmasıyla birlikte ürün yelpazelerini de bu yönde genişletmeye başladı. Sektör temsilcileri, doğal bitkilerin hem ev hem de ofis dekorasyonunda tercih edilmesinin, bu değişimi hızlandırdığını ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Yerel
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