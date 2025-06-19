Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 61 Milyon TL Hibe Desteği

Kırsal Kalkınma Yatırımlarına 61 Milyon TL Hibe Desteği
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında toplam 31 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Yatırımların toplam tutarı 122 milyon TL'yi aşarken, bu projelerin il ekonomisine ve istihdama katkı sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 16'ıncı etap başvuru sonuçları açıklandı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, gönderilen başvurular doğrultusunda toplam 31 projenin hibe desteği kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Bu projelerin 3'ü ekonomik yatırım, 28'i ise altyapı yatırımı olarak sınıflandırıldığını anlatan Yoldaş, "Desteklenecek projelerin toplam yatırım tutarı 122 milyon 791 bin 798 lira 86 kuruş, bu yatırımlara verilecek toplam hibe miktarı ise 61 milyon 395 bin 899 lira 42 kuruş. Hibe desteği almaya hak kazanan projeler arasında; 2 adet broiler (etlik piliç) kümesinin modernizasyonu, 2 adet Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulumu, 1 adet gübre işleme tesisinde kapasite artışı, 2 adet soğuk hava deposunun modernizasyonu, 2 adet tarımsal makine ve ekipman alımı, 2 adet büyükbaş besi ahırı yapımı, 1 adet hayvan barınağı amaçlı çadır alımı yer aldı. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından bu yatırımların büyük önem taşıyor. Bu projeler hem ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak hem de kırsalda istihdamı artıracak. Destek kazanan tüm yatırımcılarımızı tebrik ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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