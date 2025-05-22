Kırklareli'nde Süt İhtisas OSB Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli'nde Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Turan, kentte süt üretiminin artması için hayvancılık faaliyetlerini OSB ile bir adım ileriye taşıyacaklarını söyledi. - KIRKLARELİ