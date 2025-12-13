Haberler

Köy köy gezerek, tarımsal üretimin plânlanması ve yeni destekleme modeli anlatılıyor


Kırklareli merkez ve ilçelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Cuma Buluşmaları' kapsamında çiftçilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgiler veriliyor.

Kırklareli merkez ve ilçelerinde çiftçileri bilgilendirme çalışmaları muhtevası çerçevesinde yapılan 'Cuma Buluşmaları' devam ediyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretimin Planlanması ve Yeni Destekleme Modelinin anlatılması çalışmaları çerçevesinde başlatılan 'Cuma Buluşmaları' Kırklareli'nde de devam ediyor. Köylerdeki çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında köylülere bilgiler veriyor.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri görevlileri, toplantılarda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımı, yangın tedbirleri gibi konular da ele alındı. Üreticilere ÇKS'de yapılan değişiklikler ve yeni destekleme proje modelleri anlatılırken, tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajlar da anlatıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, "81 il 922 ilçede eş zamanlı olarak Cuma Buluşmaları programı düzenlenmekte olup, ilimiz merkez ve ilçelerimize bağlı köylerde her hafta Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini anlatmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar İl genelindeki üreticilerimizle bir araya gelerek, tarımın geleceğini birlikte şekillendirmeye çalışıyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

