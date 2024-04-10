Kırklareli'nde Asırlardır Süren Bayram Geleneği

Kırklareli'nde asırlardır gerçekleşen bayram geleneğinde, yetişkinler köy meydanında toplanıp çocuklara hediyelerini dağıtıyor.

Kırklareli'nin Erikler köyünde Balkan geleneği olan ve asrılardır günümüze kadar gelen bayramda yetişkinler köy meydanında toplanıp çocuklara hediyelerini dağıtıyor. Sabahın erken saatlerinde çevre köy ve illerden vatandaşlar gelenek için köye geliyor. Sabah namazını ardından vatandaşlar çocuklar için aldıkları hediyeleri vermek için sıraya geçiyor. Çocuklar ellerine taktıkları sepet ve poşetlerle sıraya girerek büyüklerinin bayramını kutladı ve hediyelerini aldı.

Eski yıllardan beri bu geleneğin sürdüğünü anlatan Nebahat Gıdak çocukları mutlu etmek için bu geleneği sürdürdüklerini ifade etti. Gıdak, çocuk olduğu zamanda badem, ceviz, iğde dağıtıldığını belirterek şimdi çeşit çeşit yiycekler dağıttıklarını söyledi. Çocukların bu hediyeler sayesinde çok mutlu olduğunu ifade ederek bayram geleneklerinin devam etmesi için köylerine davet etti. - KIRKLARELİ