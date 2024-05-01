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Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

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Kırklareli'nde işçi sendikalarının katılımıyla düzenlenen törenlerle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Törenlerde sloganlar atıldı ve konserler düzenlendi.

Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi sendikalarının katılımlarıyla düzenlenen törenlerle kutlandı. Trakya'da bulunan il ve ilçelerdeki işçi sendikaları Lüleburgaz ilçesinde meydanda toplandı. Kortej eşliğinde sloganlar ile Kongre Meydanı'na yürüyen topluluk üst aramalarının ardından alana giriş yaptı.

Alanda çeşitli sloganlar atılırken, yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

Daha sonra sendika temsilcileri konuşma yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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