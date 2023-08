Kırıkkale Valisi Makas: "'Dünya beşten büyüktür' diyebilmek bu ruhun dirilişidir"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, "30 Ağustos 1922'de atamızın çizdiği hedef istikametinde dik durmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın dünyaya 'One minute' çekmesi önemlidir, bu ruhun dirilişidir.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, "30 Ağustos 1922'de atamızın çizdiği hedef istikametinde dik durmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın dünyaya 'One minute' çekmesi önemlidir, bu ruhun dirilişidir. 'Dünya beşten büyüktür' diyebilmek bu ruhun dirilişidir" dedi.

Kırıkkale Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona eşi Elif Makas ile birlikte gelen Vali Mehmet Makas, MKE tesislerinin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümde konukları karşıladı. Vali Makas, programda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasında yaşayan milletin, "Hasta adam" diye görülen bir devleti tekrar küllerinden doğurduğunu söyledi.

"Bu millet, dünyaya nizam vermek adına kurulmuş bir millet"

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü hatırlatan Vali Makas, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu millet, 'Hasta adam' diye görülen bir devleti tekrar küllerinden doğurmuş ve Cumhuriyeti bize bahşetmiştir. Kırıkkale'de de bir Cumhuriyet kentidir. Bu ruhu anlayabilmek adına tarihte bir yolculuk yapmak gerekiyor. Bu millet öyle bir millet ki; dünyaya nizam vermek adına kurulmuş bir millet" dedi.

"Atalarımızla ne kadar övünsek azdır"

Vali Makas, kutlu bir milletin ferdi olduklarını belirterek, "Bu millet, tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünde Ergenekon'dan çıkışından, Anadolu kapısına dayanmasından Malazgirt'e, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, İstanbul'un fethinden Viyana kapısına dayanmasına, Belgrat'a gitmesine ve yine Malazgirt zaferinden İstanbul'un fethine kadar hep insanlığa hizmet etmiş, insanlığa adaleti ve hoşgörüyü getirmiş bir millettir. Böyle kutlu bir milletin ferdiyiz. Atalarımızla ne kadar övünsek azdır" diye konuştu.

"Dünya kuruldu kurulalı ak ile karanın, hak ile batılın mücadelesi var"

"16 devlet kurmuşuz bilinen, bu 17'nci devletimiz. Bu 17 devlet, devlet-ebed-müddet, cümlesinde ruh bulduğu üzere tek devlettir, aynı ruhtur" diyen Vali Makas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya kuruldu kurulalı ak ile karanın, hak ile batılın mücadelesi var. Bu millet, bütün insanlığa insan olması hasebiyle hizmet etmiş bir millet. Ama yaradılış gereği içinde bir de batıl var. Bu batıl da hakkın kılıcı olan bu milleti, tarihin her döneminde; indirmek, sindirmek ve dünyayı sömürmek adına hareket etmiştir. Karşılaştığımız bütün zaferler, bu batıla karşı kazanılmış zaferlerdir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığımız zafer, bu batıla karşı tüm insanlığa hizmet edecek, yüce Türk milletinin tekrar ayağa kaldırmak adına kazanılmış bir zaferdir. Onun için bu ruhu unutmamız gerekiyor. Bu ruhu yaşatacağız."

"Dik durmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "One minute" ve "Dünya beşten büyüktür" demesinin önemli olduğuna dikkat çeken Vali Makas, "Nasıl ki 7 düvel garbın afakını sarmış ve bize dayanmışsa Anadolu toprağına, 15 Temmuz'da da yapılması gereken odur. İç güvenlik hareketlerinde karşımızda olan PKK marifetiyle yapılmak istenen odur. Kıbrıs'ta karşımıza çıkan adını Birleşmiş Milletler (BM) dediğimiz, o gün bizi engellemeye çalışan zihniyet odur. Bu zihniyete karşı, 30 Ağustos 1922'de atamızın çizdiği hedef istikametinde dik durmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızın dünyaya 'One minute' çekmesi önemlidir, bu ruhun dirilişidir. 'Dünya beşten büyüktür' diyebilmek bu ruhun dirilişidir. Hangi partiden olursa olsun, siyasi yelpazenin neresinden olursa olsun, sağından da solundan da herkesin olumlu ve milli baktığını bizler görebiliyoruz. Allah her birini var etsin" şeklinde konuştu.

"Tek derdimiz var, birbirimizi seveceğiz"

Vali Makas, "Tek derdimiz var birbirimizi seveceğiz. Alevi'si ile Sünni'si ile Kürt'ü ile Türk'ü ile birbirimizi sevip, kenetlendiğimiz müddetçe dünyaya tekrar nizam verecek. Tek derdimiz var birbirimizi seveceğiz. Nasıl ki İstanbul'un fethinde Haçlıların o sömürgeci kan gözyaşına dayalı işgalci anlayışına karşı kendi dindaşları olan Bizans'ın yerel halkı şunu diyor; 'İstanbul'da Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını yeğlerim' diyor. İşte bu millet, ayağa kalktığı zaman sadece soydaş coğrafyamıza turana değil; hem millet coğrafyasına hem de mazlum ve masum olan gayrimüslim coğrafyaya ümit olacak adalet ve hoşgörü yayacak" değerlendirmesini yaptı.

