Kilis'te Motosiklet Kullanımı Artıyor

Kilis'te dar sokaklar ve pratik ulaşım ihtiyacı, motosiklet kullanımını artırdı. Kentte trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 39 bin 151'e ulaşırken, otomobil sayısı 13 bin 630'da kaldı.

Sınır kenti Kilis'te dar sokaklar ve pratik ulaşım ihtiyacı nedeniyle motosiklet kullanımı her geçen gün artıyor. Kentte adeta bir ulaşım kültürüne dönüşen motosiklet sevdası, trafiğe kayıtlı araç sayısına da yansıyor. 39 bin 151 motosikletin bulunduğu kentte otomobil sayısı 13 bin 630'da kalırken, motosikletler günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline geldi.

"Her yere daha kolay girip çıkabiliyoruz"

Motosiklet sürücüsü Tuncer Sutaşır, paket servis işi yaptığını belirterek, "Yollar dar olduğu için motosiklet kullanıyoruz. Her yere daha kolay girip çıkabiliyoruz" dedi.

"Kilis, motordan vazgeçmez"

Uzun yıllardır motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen Mustafa Mercimek ise "Sokaklarımız dar, ulaşım için motosiklet daha kolay ve rahat geliyor. Kilis, motordan vazgeçmez" ifadelerini kullandı.

"50 sene sonra tekrar bana nasip oldu"

Duygusal bir anısını da paylaşan Mercimek, "Babam 1968 model bir motosiklet almıştı, yıllar sonra o motor bana denk geldi. 9 yıldır kullanıyorum. Babam o motoru 10 yıl kullanıp satmıştı. 50 sene sonra tekrar bana nasip oldu" diye konuştu. - KİLİS