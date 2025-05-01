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Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
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Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle halaylar çekilerek kutlandı. Çalışanlar ve vatandaşlar programın sonunda alandan ayrıldı.

Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar çekilerek kutlandı.

Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan çalışanlar, halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Vatandaşlar, programın sona ermesinin ardından alandan ayrıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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