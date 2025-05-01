Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle halaylar çekilerek kutlandı. Çalışanlar ve vatandaşlar programın sonunda alandan ayrıldı.
Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar çekilerek kutlandı.
Kilis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan çalışanlar, halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Vatandaşlar, programın sona ermesinin ardından alandan ayrıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel