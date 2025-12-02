Kilis'in Kuyumcuları: Genç Ustalar Güven ve Emekle Geleceğe Taşıyor

Kilis'te kuyumculuk mesleği, güven ve emek ile yeni nesil ustaların elinde geleceğe taşınıyor.

Kilis'te modern kuyumculuk atölyesinde ustalar ve çıraklar el ele vererek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen altın bileklik ve yüzükleri üretiyor. Mesleğin ustaları, güven ve dürüstlüğün 124 ayar olması gerektiğini vurgularken, genç çıraklar da küçük yaşta başladıkları bu zanaatta geleceğin kuyumcuları olarak yetişiyor.

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, kentte modern makinelerle yüksek kalitede üretim yapıldığını belirterek, "Burada modern makinelerle çok güzel ürünler çıkıyor. Bu bileklikler, döküm aşamasından son haline gelene kadar arka planda çalışan genç ekibin emeğiyle ortaya çıkıyor. Türkiye'nin her tarafına hitap ediyoruz" dedi.

"Birçok ürün gençlerin elinden çıkıyor"

24 yıldır sektörde olduğunu belirten Atölye yöneticisi Mehmet Fatih Koyuncuoğlu, "Başkanımızın gösterdiği bileklikler parlatma aşamasına geçecek. Dorikalı yüzüklerdeki toplar tek tek ilmek ilmek işleniyor. Atölyemizde Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Cilalı yüzük, dorikalı yüzük, gurmet bileklik ve daha birçok bileklik çeşidi üretiyoruz. Bu meslek çıraklıktan yetişilmesi gereken bir meslek; sonradan öğrenilerek yapılacak bir iş değil. Çocuk yaşta yanımıza aldığımız gençleri yıllar içinde eğiterek dökümcü yapıyoruz. Şu an gördüğünüz birçok ürün gençlerin elinden çıkıyor. Çıraklık eğitim okuluna gönderdiğimiz çalışanlarımızın sigortaları devam ediyor. Eğitimini bitirip diplomasını alanların da sigorta girişlerini biz yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çıraklık eğitim okulları hem lise diploması hem kalfalık belgesi veriyor, hem de meslek öğretiyor"

Koyuncuoğlu, çıraklık eğitimiyle ilgili son düzenlemelere değinerek, "Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda çok güzel bir karar aldı. Eskiden 'Çocuğumun lise diploması olmaz' endişesi vardı. Artık çıraklık eğitim okulları hem lise diploması hem kalfalık belgesi veriyor, hem de meslek öğretiyor. Burada çalışan gençler en düşük asgari ücret alıyor ustalığa göre ücret değişiyor. Ayrıca güven testi yapılıyor ve testi geçenler mesleğine devam ediyor" dedi.

Meslekte güvenin temel şart olduğunu vurgulayan Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, "Babam ve ustalarımızın bir sözü vardı: Altının en yüksek ayarı 24 ayardır ama burada çalışan işçilerin, çırakların ayarı 124 ayar olmalı derdi. İnsan ayarla ölçülmez ama altınla kıyaslarsak 124 ayar olması lazım. Bugün bu çocukların ellerinin altında 10 kilo altın var. Gramı 6 bin lira Çok büyük paralar. Ama hepsi güvenilir, sağlam çocuklar. Bizim mesleğimiz pisliği kabul etmez; yalnızca dürüst olanı kabul eder" şeklinde konuştu.

Atölyede çalışan 15 yaşındaki Mehmet Abdi Deliahmetoğlu ise mesleğe adım atış hikayesini anlatarak, "Babam beni 2 yıl önce elimden tuttu, buraya getirdi ve 'Bunu kuyumcu edeceksiniz' dedi. O günden bu yana ustalarım ve kalfalarım bana işin en önemli püf noktalarını öğretti. Hem çalışıyorum hem eğitimimi görüyorum. Kuyumculukla ilgili her işi yapıyorum. Şu an yapım aşamasında olan bu ürünü ben yaptım; belli aşamalardan geçerek bu hale geliyor" diye konuştu. - KİLİS