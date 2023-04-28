Kilis'e temizlik arabası ve malzeme desteği

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından nüfusu artan Kilis'e Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde temizlik aracı ve malzeme desteği sağladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından diğer illere göre az yıkım olan Kilis'te, nüfusun yüzde 40'lık artış olmasından dolayı şehir merkezine görev yapmak amacıyla, UNDP çerçevesinde Birleşik Krallıktan temin ettiği yol süpürme aracı, ve 110 çöp konteyneri, 200 hijyen kolisi Kilis Belediyesi önünde düzenlenen törenle Belediye Başkanı Servet Ramazan'a teslim edildi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan yaptığı açıklamada, "Depremden sonraki nüfusumuzda yaşanan yaklaşık yüzde 40'lık artış sonrasında şehrimizde yaşayan herkes için sağlıklı ve insana yakışır yaşam şartları oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. UNDP ile depremden öncesine dayanan yakın bir iş birliğimiz var. Depremden bu yana da tamamı hibe olmak şartlarıyla 1 yol süpürme aracı, 110 çöp konteyneri ve 200 hijyen kolisini memleketimize kazandırdık. Atık yönetimimizi daha da geliştirecek ve sokaklarımızı herkes için temiz tutmaya ve sağlıklı hale getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KİLİS