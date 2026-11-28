Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta KESK üyeleri, 2027 bütçesinde emekçilerin ve dar gelirlilerin ihtiyaçlarına yeterli kaynak ayrılmadığını belirterek ücret kayıplarının ek zamla karşılanmasını istedi. KESK Dönem Sözcüsü Nurgül Bayrak, temel ihtiyaçlar üzerindeki dolaylı vergilerin kaldırılması ve büyük servetlerin vergilendirilmesi çağrısında bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Uğur Mumcu Meydanı'nda 2027 bütçesine ilişkin basın açıklaması yaptı. KESK Dönem Sözcüsü Nurgül Bayrak, eğitim ve barınma gibi temel haklara erişimin giderek zorlaştığını, çalışanların açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçinmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Bütçe gelirlerinin yüzde 86'sının vergilerden karşılanmasının öngörüldüğünü belirten Bayrak, ücretlerden kesilen gelir vergisi ile temel ihtiyaçlardan alınan dolaylı vergilerin çalışanları yoksullaştırdığını ifade etti.

"BÜTÇENİN YÜKÜ BİZİM OMUZLARIMIZDA, KAYNAKLARI SERMAYENİN KASASINDA"

Bayrak, kamu kaynaklarının faiz ödemelerine, silahlanmaya, sermayeye sağlanan teşviklere, Hazine garantili projelere ve şehir hastanelerine aktarıldığını savundu. İşçilerin, kamu emekçilerinin, emeklilerin, çiftçilerin, kadınların ve gençlerin ihtiyaçlarının ise bütçede karşılık bulmadığını söyledi.

Köprü ve otoyolların satılmasına ve kamu kaynaklarının belirli şirketlere aktarılmasına tepki gösteren Bayrak, "fon vurgunu" olarak nitelendirdiği olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. Bayrak, sorumluların hesap vermesi ve kaynakların geri alınması gerektiğini, kayıpların yeni vergiler ve zamlarla halka yüklenemeyeceğini belirtti.

"BİZ SADAKA DEĞİL, EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ"

Kamu çalışanları için 2027'de öngörülen yüzde 5 ve yüzde 4'lük maaş artışlarını eleştiren Bayrak, toplu sözleşmeyle belirlenen artışların ücret kayıplarını karşılamadığını savundu. Bayrak, "Biz sadaka değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli çalışma, emeklilikte insanca yaşam, ücretsiz ve nitelikli eğitim, ücretsiz sağlık hizmeti, barınma hakkı ve sosyal adalet istiyoruz" dedi.

Ücretlilerin vergi yükünün azaltılmasını isteyen Bayrak, temel ihtiyaçlar üzerindeki dolaylı vergilerin kaldırılması, büyük servetlerin vergilendirilmesi ve sermayeye tanınan vergi ayrıcalıklarına son verilmesi çağrısında bulundu. Bayrak, ücret kayıplarının ek zamla karşılanmasını, asgari ücretin ve emekli aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istedi.

Kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların ve personel sayısının artırılması gerektiğini belirten Bayrak, güvencesiz istihdama son verilmesini, kira desteği sağlanmasını, kamu lojmanları ile ücretsiz kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını talep etti. Kamu emekçilerine grevli toplu sözleşme hakkı tanınmasını isteyen Bayrak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Bu düzenden alacağımız var. Emeğimizin karşılığını, yıllarımızın hakkını, çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Bütçenin yükü bizim omuzlarımızda, kaynakları sermayenin kasasında. Faize değil emekçiye, sermayeye değil emekçiye bütçe istiyoruz."

Kaynak: ANKA