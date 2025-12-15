Kesk Zonguldak Şubeler Platformu: Bu Bütçe Halkın Değil, Sermayenin Bütçesi

(ZONGULDAK) - KESK Zonguldak Şubeler Platformu, Madenci Anıtı önünde yaptığı basın açıklamasında 2026 bütçesinin emekçileri ve dar gelirli kesimleri gözetmediğini belirterek, bütçenin sermaye yanlısı bir anlayışla hazırlandığını savundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Zonguldak Şubeler Platformu, 2026 yılı bütçe teklifine karşı Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

KESK'e bağlı sendikaların temsilcilerinin katıldığı açıklamada, 2026 bütçesinin emekçileri, yoksulları ve toplumun geniş kesimlerini gözetmeyen bir anlayışla hazırlandığı savunuldu. Açıklamada, bütçenin "emek karşıtı, sermaye yanlısı bir yıkım bütçesi" olduğu ifade edildi.

KESK Şubeler Platformu Sözcüsü İsmail Sefertaş, yaptığı konuşmada bütçe sürecinin Orta Vadeli Program (OVP) ile başladığını hatırlatarak, OVP açıklandığında yapılan uyarıların bugün doğrulandığını söyledi. Sefertaş, "Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olur. Bütçenin gelişi de bu OVP'den belliydi. Sürecin başından itibaren emekçiler açısından olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmiştik" dedi.

İktidarın 2026 bütçesini "Türkiye Yüzyılı vizyonu" söylemiyle sunmasına da tepki gösteren Sefertaş, açıklanan verilerle toplumun yaşadığı ekonomik gerçekler arasında büyük bir uçurum bulunduğunu ileri sürdü. Bütçe yasa teklifinin TBMM'ye sunulmasından önce düzenlenen 'Bütçe Bağlama Töreni'ne değinen Sefertaş, törende yapılan açıklamaların iktidarın halktan koptuğunu gösterdiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın törende dile getirdiği "Türkiye Yüzyılı'nda en yüksek insani gelişmişlik seviyesine ulaşıldığı" yönündeki sözleri eleştiren Sefertaş, milyonlarca yurttaşın yoksulluk, işsizlik ve geçim sıkıntısı yaşadığı bir ülkede bu tür açıklamaların toplumun gerçekleriyle örtüşmediğini ifade etti.

Basın açıklamasında, 2026 bütçesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir tercih olduğu öne sürülerek, bütçenin halk iradesini yok sayan ve itirazları baskı yoluyla bastırmayı hedefleyen otoriter bir anlayışın ürünü olduğu iddia edildi. Emekçilerin haklarının görmezden gelindiği, yerli ve uluslararası sermayenin çıkarlarının öncelendiği bir sistemin bu bütçeyle sürdürüldüğü savunuldu.

KESK temsilcileri, demokrasi ve adaletin emekçiler için ekmek ve su kadar hayati olduğunu vurgulayarak, bu değerlerden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Kim iktidarda olursa olsun, emekten, halktan ve demokrasiden yana duruşlarını sürdüreceklerini dile getiren KESK, "emekten, halktan yana bütçe, demokratik bir ülke" talebini yineledi.

Açıklamanın sonunda KESK, 2026 bütçesine ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre konfederasyon, bütçe hakkının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, vergide adaletin sağlanmasını, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması ve özelleştirilmesine son verilmesini, kamu hizmetleri ve yatırımlar için ayrılan payın artırılmasını, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe anlayışının hayata geçirilmesini, emeği güvencesizleştiren politikalardan vazgeçilmesini ve yoksulluğu önleyici, dar gelirlileri koruyucu önlemler için daha fazla kaynak ayrılmasını talep etti.

KESK, taleplerinin dikkate alınmaması halinde emek ve demokrasi mücadelesini büyüterek sürdüreceklerini bildirdi.