KESK Eş Genel Başkanı Karagöz, CHP Malatya İl Başkanı Yıldız'ı Ziyaret Etti

(MALATYA) - KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve beraberindeki heyet, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı ziyaret etti. Karagöz, "Bütçeler kaynakların ve gelirlerin kim ve kimlerden elde edildiğini, elde edilen bu kaynakların kim ve kimler için harcandığını gösteren politik metinlerdir. Bütçeyi yaratan emekçiler, köylüler tüm üreticiler esnaf, bütçeden payını alamadığı bir dönemi süreci yaşıyoruz" dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve beraberindeki heyet, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı parti binasında ziyaret etti. KESK'in ziyaretine ilişkin memnuniyetini dile getiren Yıldız, "Türkiye'de endüstri ilişkilerinde ekonomi kötüyken en çok zarar gören kesim her durumda emekçi kesim oluyor. Emekten dolayı emekçiler de ne alın terinin karşılığını alabiliyor ne de aldıkları bu karşılıkla hayatlarını geçindirebiliyorlar. Bu dönemde sendikalar çok önemli" dedi.

"Siyasal iktidar da kendi siyasal ideolojik ihtiyaçlarını örgütlemek üzere bütçeyi kurguladığını düşünüyoruz"

KESK olarak 7 Ekim'den itibaren 30 Kasım'da 'Geçinemiyoruz' mitingini yapacaklarını dile getirdiklerini belirten Karagöz ise şöyle konuştu:

"14 Ekim'de başlayıp 22 Kasım'a kadar sürecek olan 56 il kapsamında 30 Kasım'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz mitingi örgütlemeye çalışıyoruz. Bu miting bütçe mitingidir. Geçinemiyoruz, yoksulluğa karşı mücadelede birleşiyoruz şiarıyla il il gerçekten geçinemeyen gerçekten yoksulluğu iliklerine kadar hisseden bütün kesimleri öncelikle bu mitinge güç vermeye çağırıyoruz. Bütçe denildiğinde sadece belli rakamlardan, bilançolardan, cetvellerden oluşan metinler değildir. Bütçeler kaynakların ve gelirlerin kim ve kimlerden elde edildiğini elde edilen bu kaynakların kim ve kimler için harcandığını gösteren politik metinlerdir. Siyasal iktidar da kendi siyasal ideolojik ihtiyaçlarını örgütlemek üzere bütçeyi kurguladığını düşünüyoruz. Bütçeyi yaratan emekçiler, köylüler tüm üreticiler esnaf, bütçeden payını alamadığı bir dönemi süreci yaşıyoruz."