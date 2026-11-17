Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, 2027 bütçe teklifinin emekçilerin aleyhine hazırlandığını savunarak, teklife karşı DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'nin 12 Aralık'ta Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılım çağrısı yaptı. Karagöz, "86 milyon insanın oluşturduğu bütçe saraya, faize, ranta, silah baronlarına gidiyor. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Karagöz; konfederasyonunun yanı sıra DİSK, TMMOB ve TTB tarafından 12 Mart'ta Ankara'da 2027 Bütçe Teklifi'ni protesto amaçlı düzenlenecek mitinge ilişkin Samsun'da basın toplantısı yaptı.

Karagöz, bütçe teklifinin görüşmelerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ettiğini belirtti.

İşçilerin, emekçilerin çalışıyorken yoksul olduğunu, emeklilerin açlık, gençlerin belirsizlik ve geleceksizlik, kadınların şiddet sarmalında yoksulluk yaşadığını söyleyen Karagöz, şunları kaydetti:

"Düşünceye yasak, iradeye ipotek ve kanun. Böylesi bir tabloda elbette biz emekçilerin, işçilerin, emeklilerin, yoksul halkın talepleri yerine fonlarla, ihalelerle, teşviklerle ülkenin kaynaklarının önce yandaşlara, zenginlere; sonra cemaatlere, tarikatlara ve saraya aktarıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülkemizde bir avuç azınlığın sınırsız zenginliği, 86 milyon insanın yoksulluğu üzerine kuruluyor. Yani 86 milyon insanın oluşturduğu bütçe saraya, faize, ranta, silah baronlarına gidiyor. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz.

Bizler bu ülkenin evlatları, bu ülkenin örgütleri olarak 12 Mart'ta KESK, DİSK, TMMOB ve TTB olarak 'Gelirde ve Vergide Adalet, Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye' şiarıyla Ankara Tandoğan'da olacağız."

"BİR AVUZ AZINLIĞIN SERVETİ BÜYÜYOR"

KESK Samsun Dönem Sözcüsü Uğurcan Albak da şunları söyledi:

"Bizler kirayı, faturaları, çocuklarımızın ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı düşünürken bir avuç azınlığın serveti büyüyor. Bu tablo, emeği ucuzlatan ve halkın kaynaklarını sermayeye aktaran kapitalist sömürü düzeninin sonucudur. İktidar bu düzeni ekonomik tercihleriyle büyütüyor, baskı ve yasaklarla koruyor. AKP iktidarı, söylem düzeyinde emperyalizme eleştirel yaklaşıyor gibi görünse de uyguladığı politikalarla kapitalist düzenin sömürü koşullarını derinleştiriyor.

İşsizlik Sigortası Fonu işsizlere değil, patronlara prim desteği olarak gidiyor. Yıllardır deprem vergisi toplanıyor. Ama bu vergilerle güvenli kentler kurulmuyor. Fabrikalarımız, arazilerimiz, köprülerimiz ve otoyollarımız satılıyor. Kamu kaynakları sarayın tercihleriyle yandaş şirketlere, cemaat ve tarikatlara aktarılırken garantili projelerle gelecekteki gelirlerimiz de ipotek altına alınıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu olan fon vurgunu, bu yağma zincirinin son halkasıdır. Sorumlular hesap vermeli, yağmalanan kaynaklar geri alınmalıdır. Vurgunun faturası; halka yeni vergi, zam ve yoksulluk olarak dayatılamaz."

"MAAŞLAR YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARILSIN"

Albak, emekçilerin ücret kayıplarının ek zamla karşılanmasını, memur maaşlarının, asgari ücretin ve emekli aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesini ve seyyanen ödenek başta olmak üzere tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istediklerini anlatarak, "Tüm emekçileri ve düzenin çarkları arasında ezilen herkesi emekten ve halktan yana bir bütçe, vergide ve gelirde adalet, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, barış içinde demokratik bir ülke için omuz omuza vermeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Bu ülkenin bütün zenginliklerini üretenler olarak bütçenin hazırlanmasında söz ve karar sahibi olmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA