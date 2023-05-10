Kepez'de oy kullanmaya engel yok

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen, engelli, hasta, yatağa bağımlı ve yaşlı vatandaşlar için iş başında olacak.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen, engelli, hasta, yatağa bağımlı ve yaşlı vatandaşlar için iş başında olacak.

Kepez Belediyesi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen bakıma muhtaç vatandaşların hizmetinde olacak. Hasta, yatağa bağımlı, engelli veya yaşlı olması sebebiyle oy kullanmaya tek başına gidemeyecek olan vatandaşlar, Belediye Sağlık Merkezi ekiplerince verilecek olan hizmetten ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık ekiplerince engelli vatandaşlar engelli hizmet araçları, yaşlı ve hasta olan vatandaşlarda ambulanslarla evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara taşınacak. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekipleri oy kullanma işleminin ardından vatandaşları tekrar evlerine ulaştıracak. Vatandaşlığın bir gereği olan oy kullanma işlemini gerçekleştirmek isteyen ancak fiziksel engelli, hasta ya da yaşlı olan vatandaşlar iletişim hattını arayarak, bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek. - ANTALYA