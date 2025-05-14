Kepçenin Çarpmasıyla İş Yerinin Duvarında Hasar Oluştu

Kepçenin yanlışlıkla çarptığı iş yerinin duvarı hasar gördü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir inşaat alanında çalışma yapan kepçenin yanlışlıkla çarptığı iş yerinin duvarında delik oluşurken, işletme çalışanları olay karşısında hayrete düştü.

Olay, dün saat 10.45 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak ile Baydemir Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki boş bir arazide çalışma yapan kepçenin ucu inşaat alanının yanındaki bir iş yerinin duvarına yanlışlıkla çarptı. Kepçenin çarpması sonucunda iş yerinin duvarında delik oluştu. Dün izin günleri olması nedeniyle olayın işletmede olmadıkları sırada gerçekleştiğini belirten işletme yetkilileri, konuyla ilgili kendilerine hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadığını belirterek sitem etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.