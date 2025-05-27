Kent ve Yaşam Ödülleri Töreni Düzenlendi

Kent ve Yaşam Ödülleri Töreni Düzenlendi
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Kent ve Yaşam Ödülleri töreni, kentsel dönüşüm zirvesinin ardından gerçekleştirildi. Törende başarılı iş adamları ödüllendirildi, deprem tehlikesi ve kentsel dönüşüm konuları tartışıldı.

'Kent ve Yaşam Ödülleri' sahipleri ile buluştu. Kentsel dönüşüm zirvesinin düzenlendiği ödül töreninde kendi sektörlerinde başarılı birçok iş adamı ödül aldı.

Kent ve Yaşam Ödülleri sahipleri ile buluştu. Ödül töreninde kendi sektörlerinde başarılı birçok iş adamı ödül aldı. Tören öncesinde kentsel dönüşüm zirvesi düzenlendi. Zirvede, başta İstanbul olmak üzere ülkedeki deprem tehlikesi ve kentsel dönüşüm konusu masaya yatırıldı. Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde yapılmasına dikkat çekildi. Zirveye ünlü jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da katılarak bilgilendirmelerde bulundu. Zirve sonrasında düzenlenen ödül töreninde başta inşaat sektörü olmak üzere birçok iş adamı ödüllerini aldı. Ödül takdimlerini TGRT Haber Ekonomi Müdürü ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkanı Celal Toprak ile Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz gerçekleştirdi. Öte yandan TGRT Haber'in başarılı spikeri Mehmet Aydın da törene davetli olarak katıldı.

"Amacımız, kentsel dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak"

Törende konuşan Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, "Şahsım ve şirketim adına herkese teşekkür ediyorum. Bizim amacımız kentsel dönüşüm ile ilgili farkındalık oluşturmak. Çok kıymetli misafirlerimiz vardı. Toplumsal dönüşümü sağlarken, kentsel dönüşümü yaparken zihinsel dönüşümü yapmanın farkındalığını ortaya çıkarmak kentsel dönüşümün beka sorunu olduğunu açıklamak. Yapılan ve katedilen yol gayet güzel ama daha hızlı dönüşmemiz gerektiğini, daha güzel, daha hızlı işler yapmamız gerektiğini ortaya çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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