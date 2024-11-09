Kenan Sofuoğlu'nun Oğlu Zayn, Milyonluk Lamborghini ile Pistte Gösteri Yaptı

Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, milyonluk Lamborghini ile tozu dumana kattı.

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu sınır tanımıyor. Kullandığı araçlarla gündeme gelen ve yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran Zayn'ı dünya genelinde milyonlar izliyor. Minik Zayn, bu kez de pistte milyonluk Lamborghini'nin direksiyonuna geçerek adeta tozu dumana kattı. Zayn'in şovu, kendi adına açılan sosyal medya hesabından; 'İzle şovumu' notu ile paylaşıldı. Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. - SAKARYA