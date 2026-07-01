Kazakistan'da akaryakıt piyasasına yönelik denetimler sıkılaştırılıyor

Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı Başkanı Marat Omarov bölge müdürlüklerine talimat vererek, petrol tedarikçileri, petrol ürünleri toptan satıcıları ile akaryakıt istasyonları ve otogaz dolum istasyonlarındaki fiyatların daha sıkı şekilde takip edilmesini istedi.

Kazakistan hükümeti, akaryakıt piyasasında fiyat denetimlerini sıkılaştırma kararı aldı. Bu kapsamda Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı Başkanı Marat Omarov, piyasadaki mevcut duruma ilişkin bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Omarov toplantıda bölge müdürlüklerine talimat vererek, petrol tedarikçileri, petrol ürünleri toptan satıcıları ile akaryakıt istasyonları ve otogaz dolum istasyonlarındaki fiyatların daha sıkı şekilde takip edilmesini istedi.

Omarov, bölge müdürlüklerine ayrıca rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde gerekli idari tedbirlerin gecikmeksizin uygulanması talimatı da verdi.

Öte yandan Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı, rekabetin korunmasına yönelik kapsamlı bir eylem planının hazırlandığını açıkladı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı