Haberler

Kazakistan'da akaryakıt piyasasına yönelik denetimler sıkılaştırılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı Başkanı Marat Omarov, petrol tedarikçileri ve akaryakıt istasyonlarındaki fiyatların daha sıkı takip edilmesi için bölge müdürlüklerine talimat verdi. Rekabet ihlallerinde idari tedbirler uygulanacak.

Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı Başkanı Marat Omarov bölge müdürlüklerine talimat vererek, petrol tedarikçileri, petrol ürünleri toptan satıcıları ile akaryakıt istasyonları ve otogaz dolum istasyonlarındaki fiyatların daha sıkı şekilde takip edilmesini istedi.

Kazakistan hükümeti, akaryakıt piyasasında fiyat denetimlerini sıkılaştırma kararı aldı. Bu kapsamda Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı Başkanı Marat Omarov, piyasadaki mevcut duruma ilişkin bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Omarov toplantıda bölge müdürlüklerine talimat vererek, petrol tedarikçileri, petrol ürünleri toptan satıcıları ile akaryakıt istasyonları ve otogaz dolum istasyonlarındaki fiyatların daha sıkı şekilde takip edilmesini istedi.

Omarov, bölge müdürlüklerine ayrıca rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde gerekli idari tedbirlerin gecikmeksizin uygulanması talimatı da verdi.

Öte yandan Kazakistan Rekabeti Koruma ve Geliştirme Ajansı, rekabetin korunmasına yönelik kapsamlı bir eylem planının hazırlandığını açıkladı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da 19 yıl önceki cinayet aydınlatıldı! Şüpheli 10 kişi gözaltına alındı

Şehri sarsan 19 yıllık sır çözüldü! Operasyon için düğmeye basıldı
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi
A Milli Takım'ın Fransa ve İtalya ile oynayacağı maçların stadyumları belli oldu

Fransa ve İtalya ile oynayacağımız dev maçların statları belli oldu
Çocuk travmalarında sandığınızdan çok daha etkili bir yöntem var

Çocuk travmalarında sandığınızdan çok daha etkili bir yöntem var
Karadeniz'deki ilimizde korkutan olay! Patlayıcı taşıyan İHA infilak etti

Karadeniz ilimizde korkutan olay! Patlayıcı taşıyan İHA infilak etti
Gören bir daha bakıyor: İneğin kafasında 'bacak' çıktı

Gören bir daha bakıyor: İneğin kafasında 'bacak' çıktı
Pochettino'dan Türkiye maçı hakkında kızdıracak yorum

Pochettino'dan Türkiye'yi kızdıracak yorum