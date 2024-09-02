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Kayserispor Başkan Yardımcısı Av. Emir Akpınar'dan CHP İl Başkanı'na sert tepki

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Kayserispor Başkan Yardımcısı Av. Emir Akpınar, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin'in Kayserispor ile ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Akpınar, yapılan eleştirilerin gerçekçi olabilmesi için önce eylemde bulunulması gerektiğini belirtti.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Av. Emir Akpınar; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Feyzullah Keskin'in Kayserispor ile ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek; "Siz de adet hiçbir şey yapmayıp yapılanları eleştirmek mi?" dedi.

CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin'in Kayserispor ile ilgili yaptığı açıklamaya bir tepki de Kayserispor Başkan Yardımcısı Av. Emir Akpınar'dan geldi. Akpınar; "Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri İl Başkanınız tarafından bugüne kadar Kayserispor'a 1 TL yardımda bulunuldu mu? Kayserispor'a mensubu olduğunuz siyasi parti mensupları tarafından 1 TL yardımda bulunuldu mu? Liyakat konuşacaksak öncelikle buradan başlayalım konuşmaya. İl Başkanınız Kayserispor'a bir dikili ağaç hediye etmiş mi? Kayserispor hakkında konuşabilmek için Kayserispor için bir eylemde bulunmanız gerekiyor. İl başkanınız tarafından bugüne kadar bir tane maç bileti alınıp Kayserispor'a destek olundu mu? CHP İl Başkanlığı koltuğunda oturmak Kayserispor hakkında yorum yapmak için yeterli mi? Siz de adet hiçbir şey yapmayıp yapılanları eleştirmek mi?" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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