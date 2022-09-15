Kayseri yerel haberleri... Baki Ersoy'dan Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu'na ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nu ziyaret etti. Ersoy burada yaptığı konuşmasında, "Bu şehirde beraber yaşıyoruz ve problemleri birlikte çözmeye gayret ediyoruz" dedi.

Ziyarette, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un yanı sıra, Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan, federasyonda bulunan 20 derneğin başkanları ve başkan yardımcıları ile dernek üyeleri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Özcan, "Vekilimizin bizi ziyaretinden dolayı çok memnunuz. Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak hoş geldiniz diyoruz. 20 dernek ile burada kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah kendileri ile daha büyük organizasyonlarda beraber olacağız. Burada ülke çıkarlarını ön planda tutan siyasi partimizin Kayseri temsilcisi bizi ziyarete geldiler. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyoruz. Vatan, millet ve doğrunun yolunda boynumuz kıldan ince" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "Yozgatlı bir ailenin çocuğu olarak aranızda olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Doğduğumuz ve uzun yıllar yaşadığımız topraklar oralar. Hala akrabalarımızın da büyük kısmı Yozgat'ta yaşıyor. Buradaki tipik Anadolu insanlarının ben de bir evladıyım. Kayseri'de 4,5 yıla yaklaşan bir süredir milletvekilliği yapıyorum. Gece gündüz demeden bu şehir için gayret gösteriyoruz. Yozgatlısı, Kahramanmaraşlısı, Nevşehirlisi hep beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz ve problemleri birlikte çözmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersoy, MHP'nin söz konusu vatan olduğunda taşın altına gövdesini koyduğunu söyleyerek, "18 Eylül Pazar günü saat 16.00'da bir mitingimiz var. Ziyaretimizin amacı da tüm hemşerilerimizi mitinge davet etmek. Türk dünyasının ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli lideri sayın Devlet Bahçeli beyefendi, Pazar günü saat 16.00'da şehrimize intikal edecekler. İnşallah bu mitingde tüm hemşerilerimizle omuz omuza olmayı arzu ediyoruz. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi, söz konusu vatan, devlet olduğunda taşın altına her zaman elini değil gövdesini, kafasını koymuştur. Biz bu dönemi de böyle değerlendiriyoruz ve Türkiye'ye bu birlik ve beraberlik mesajını Kayseri'den vermek istiyoruz. Geçmişte bunu yaptık, inşallah şimdi de en güzel şekilde liderimizi ağırlayıp göndermek ve Türkiye'ye vereceği mesajları da orada dinlemek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 48 milletvekilinin yüzde 20'si de Yozgatlı hemen hemen. Yozgatlı bürokratımız çok ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde de böyle bir ağırlığı var" diye konuştu. - KAYSERİ