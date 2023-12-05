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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Pınarbaşı İlçesini Ziyaret Etti

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Pınarbaşı İlçesini ziyaret ederek ilçenin genel durumu, yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Vali Çiçek ayrıca belediye, kadın kooperatifi, jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğü, spor tesisleri ve okulları da ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Pınarbaşı İlçesini ziyaret etti.

Pınarbaşı ilçesi ziyaretinde ilk olarak Pınarbaşı Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çiçek'i Vali Yardımcıları Şenol Esmer, Ömer Tekeş, Pınarbaşı Kaymakamı Mesut Bolat ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık makamında ilçenin genel durumu ve yapılan yatırımlar, devam eden projeler hakkında Kaymakam Mesut Bolat'tan bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, daha sonra Pınarbaşı Belediyesi'ne geçti.

Pınarbaşı Belediyesi'ne gelişi sırasında belediye personeli ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Çiçek, ilçenin alt yapı, üst yapı çalışmaları, belediyenin sorumluluk alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Belediye ziyaretinin ardından Vali Çiçek, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte, Pınarbaşı Kadın Kooperatifi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Çiçek ayrıca, Pınarbaşı İlçe Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak sporcularla bir araya geldi. Son olarak Melikgazi Türbesi ve Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek ilçeden ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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