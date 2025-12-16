Başkan Adnan Uslular: 'Muhasebe, beyanname ve denetim bir bütündür'

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO); 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Uslular; söz konusu düzenlemenin vergi sisteminde ciddi sakıncalar doğuracağını belirterek, "Muhasebe, beyanname ve denetim birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Bu bütünlüğün dışına çıkılması, vergi sisteminde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur" dedi.

Kayseri Defterdarlığı önünde yapılan açıklamaya, çok sayıda meslek mensubu katıldı. Burada konuşan Başkan Uslular, 586 No'lu Tebliğ ile meslek odalarına defter tutma ve beyanname gönderme yetkisi verilmesinin 3568 sayılı Kanun'a açıkça aykırı olduğunu vurgulayarak; "Beyanname imzalama yetkisi yalnızca mali müşavirlere aittir. Bu yetki devredilemez, paylaşılamaz. Mali müşavirin imzası mesleğin onurudur" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin vergide eşitlik ve adalet ilkesini zedelediğini belirten Uslular, bu uygulamanın kayıt dışılığı artıracağını, vergiye gönüllü uyumu azaltacağını ve kamu gelirlerini olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Uslular; "Vergi sisteminin yükünü omuzlayan mali müşavirler devre dışı bırakılarak, kamu yararı değil, yeni sorun alanları oluşturulmaktadır. Yanlış beyanın, sahte belgenin ve cezai yaptırımların muhatabı yine mali müşavirler olacaktır. Yetkiyi verenler bu sorumluluğu da üstlenmelidir. Yetki gaspına karşı susmayacağız. Mesleğimizi, imzamızı ve kamu yararını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRMOB TESMER Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yedikaya ise; "Umarım bu yanlışlıktan en kısa sürede dönülür. Biz odamızın bir katını dört beş tane berber tutup orada traş yaptırmak istemiyoruz. Odamızın bir odasında eczacılarımızın ilaçlarını satmak istemiyoruz, taksicilerin aldığı plaka işlemlerini yapmak istemiyorsak bizim de en doğal hakkımız beyannamelerde bizim imzamız olmalı. Beyannameleri biz göndermeliyiz ve bununla ilgili defter tutulacaksa bunu buradaki Kayseri 2 bin 100 mali müşavirin imzasıyla yapılmalı. Başkanımıza bu güzel farkındalık için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.