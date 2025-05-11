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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçimlerinde Meslekte Kayseri Grubu Birinci Oldu

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçimlerinde Meslekte Kayseri Grubu Birinci Oldu
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KSMMMO'nun 25. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Meslekte Kayseri Grubu, yönetim kuruluna 5 isim göndererek seçimde birinci oldu. Genel kurulda 2 grup ile 4 bağımsız aday yarıştı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), 25. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Meslekte Kayseri Grubu, yönetim kuruluna 5 isim göndererek seçimde birinci çıktı.

KSMMMO Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda 2 grup ve 4 bağımsız aday olmak üzere 6 aday yönetim kurulu için yarıştı. Üyelerin oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımda Meslekte Kayseri Grubu birinci çıkarak yönetim kuruluna 5 isim gönderdi. Diğer adaylar Birol Tamer ile Soner Demirel de yönetim kuruluna seçildi. Seçim sonucunda yönetim, disiplin ve denetleme kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu: Adnan Uslular, Alper Söğüt, Orhan Özçandır, Mehmet Yazman, Baki Gümüşoluk, Birol Tamer, Soner Demirel

Disiplin Kurulu: Evsal Ceyhan, Ercan Korkmaz, Süheyla Gökçek, Müeccel Kılınç, Sadık Kuşçuoğlu

Denetleme Kurulu: Mustafa Temizsoy, Erdinç Yavuz, Ahmet Çağlar Deniz - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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