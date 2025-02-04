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Kayseri OSB, Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi'nde Yer Aldı

Kayseri OSB, Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi'nde Yer Aldı
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Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve ekibi, Suriye'nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden imarı için düzenlenen zirvede Kayseri'nin ticaret ve sanayi yatırımları hedeflerini açıkladı. Başkan Yalçın, Suriye'nin Türkiye için öneminin arttığını vurguladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nuri Çetinçağlar, Suriye'nin sanayi ve ticaret altyapısının yeniden imarı için T.C. Ticaret Bakanlığı, MÜSİAD ve İBF iş birliği ile Gaziantep'te düzenlenen Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi programına katıldı.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Sn. Ferhat Akmermer, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sn. Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Sn. Abidin Özkaya ve MÜSİAD yetkililerinin de yer aldığı zirve programı kapsamında Kayseri OSB yönetimi, firma ziyaretleri yaparak B2B toplantılarında görüşmelerde de bulundu.

Katıldıkları zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan ve Suriye'de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında bu ülkenin öneminin daha da arttığına işaret eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Türkiye-Suriye İktisadi İşbirliği Zirvesi'nin hazırlanmasında emeği geçen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Düzenlenen zirve gerçekten büyük bir başarı ile gerçekleştirildi. Özellikle Kayseri'nin sanayi ve ticaret yatırımları bakımından Suriye'de büyük bir hamle içinde olacağını düşünüyoruz" dedi.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2024 yılı ihracat rakamı 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamı daha yukarılara taşımak için yeni pazarlara ihtiyaç duyduğumuz bir gerçektir. Yeni yönetimi ile Suriye, Kayseri'nin ilk hedefleri arasında olmalıdır. Bu bakımdan ilerleyen günlerde iki ülke arasında karşılıklı heyet ziyaretleri ile sanayi yatırımları, inşaat sektörü yatırımları ve ticaretin geliştirilmesi için adımlar atmalıyız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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